Beyonce duket shumë elegante veshur me një kostum të thurur me grep, ndërsa u fotografua duke bërë një xhiro me varkë me bashkëshortin Jay-Z në Sardenjë.

Këngëtarja 37-vjeçare amerikane duket shumë e dashuruar me burrin e saj, ndërsa po relaksohen në ishullin italian.

Beyonce dhe Jay-Z janë duke pushuar përpara koncertit të fundit të turneut të tyre të përbashkët ‘On The Run II’, i cili do të fillojë të martën në Arlington të Teksasit.