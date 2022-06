Foto | Kush ishte 27-vjeçari Aleksandër Sadikaj, e shkuara e tij e errët

15:56 11/06/2022

Ky është 27-vjeçari Aleksandër Sadikaj, i cili u vra ditën e sotme si pasojë e një atentati me eksploziv. Gazetari Besar Bajraktaraj ka siguruar foton e viktimës.

Mësohet se 27-vjeçari nga Berati, i cili së fundmi banonte në Tiranë ishte me precedentë të theksuar kriminal në fushën e vjedhjes, krimeve ndaj personit dhe narkotikëve.

Këto janë precedentët penalë ndaj tij:

Më 09 Prill 2011 ai u arrestua në Berat, pasi, së bashku me një person tjetër tentuan të vjedhin në subjektin AlbTelecom-Berat;

Më 30 Prill 2011 u shpall në kërkim nga Komisariati i Policisë Vlorë, pasi Gjykata e Vlorës i caktoi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhja”, kryer në bashkëpunim;

Më 31 Maj 2017 u shpall në kërkim nga Komisariati i Policisë Nr.2 Tiranë, pasi Gjykata e Tiranës i caktoi masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik”. Më 23 Gusht 2018, Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 8 muaj burgim, për këtë vepër;

Më 29 Maj 2017 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Nr.2 Tiranë për veprat penale “Goditje për shkak të detyrës”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik” dhe “Kundërshtimi i punonjësit të rendit publik”;

Më 09 Korrik 2019 është shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Sarandë, pasi në bashkëpunim me një shtetas tjetër, gjatë një konflikti për motive të dobëta, kanë plagosur me thikë shtetasin A. D., duke i shkaktuar dëmtime serioze në trup. Më datë 30 Korrik 2019, për këtë ngjarje, Gjykata e Sarandës i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë.

Gjithashtu, për këtë shtetas, disponohen informacione në rrugë operative se kryente veprimtari kriminale edhe në fushën e narkotikëve./tvklan.al