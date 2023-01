Foto me Agron Nezën, Berisha: Kam foto me 100 mijë njerëz, nuk e njoh!

Shpërndaje







12:46 26/01/2023

Shqiptaro-amerikani Agron Neza është një prej emrave që doli në dosjen hetimore ndaj ish-zyrtarit të FBI, Charles McGonigal i arrestuar në SHBA në fillim të kësaj jave. Një ditë më parë, u publikua një foto ku Neza shfaqej me Sali Berishën, pasi ky i fundit deklaroi se nuk kishte njohje me të. I pyetur nga gazetarët këtë të enjte, Berisha i qëndroi të njëjtës deklaratë dhe theksoi se janë më mijëra shqiptarët që kanë foto me të, duke shtuar se kjo nuk do të thotë se ai ka njohje më të gjithë.

Ju e keni mohuar që të njihni apo të keni patur relata më herët me Agron Nezën. Ditën e djeshme ka patur një deklaratë që vërteton të kundërtën dhe është publikuar edhe një foto.

-Dje kam thënë, i kam njohur të tjerët, jo këtë dhe ajo është e vërteta. I kam njohur familjarët e tjerë Agron Nezës. Sepse ka një fotografi me mua, të garantoj se mund të jenë sot 100 mijë shqiptarë dhe jo shqiptarë që kanë fotografi me Sali Berishën, po kjo nuk do të thotë se i njoh. Unë them kam njohur shumë prej familjes së tij, por këtë nuk e kam njohur. Ka bërë një fotografi me mua? Po nuk do të thotë asgjë.

Është edhe deklarata e tij, ka dhe një sërë faktesh dhe provash të tjera, të paktën sipas pretendimeve që vërtetojnë të kundërtën e asaj që keni thënë ju dje.

-A mund të më thuash ti, ka njeri që akuzon veten e tij? E kupton veprimin që ka kryer ai apo? Ai do të bëjë çdo deklaratë për të lehtësuar veten sepse ai është subjekt hetimi. Ndaj ai s’mund të bëjë deklarata për të rënduar veten e tij, është afërmendsh./tvklan.al