Fotoja e saj duke qarë u bë mjaft virale, Enxhi Nasufi rrëfen pse zgjodhi ta bënte këtë postim

19:25 24/01/2022

Me zhvillimin e teknologjisë, rrjetet sociale janë bërë një pjesë e pandashme e përditshmërisë sonë. Pa kuptuar i kemi shndërruar në kryefjalën e ditëve ku nuk hezitojmë të ndajmë me miqtë tanë virtuale pjesë nga rutina jonë. Por sa ndikon kjo lidhje e ngushtë me rrjetet sociale në shëndetin tonë psikologjik. Sa të vërtetë jemi në ato çfarë shfaqim dhe cilat janë pasojat që na ndjekin më pas? Enxhi Nasufi vetëm pak ditë më parë postoi një foto në Instagram duke qarë, ku gjatë një moment të ngarkuar emocionalisht u shpreh se pikërisht këto momente nuk i hasnim shpesh në rrjete sociale si lot, dhimbje apo çaste të tilla me ngarkese emocionale. Përse zgjodhi ta bënte këtë postim?

Rudina Magjistari: Pse nuk e bëre pak më herët dhe pse e bëre pikërisht tani, sa kohë ke që e ke hapur llogarinë tënde në Instagram?

Enxhi Nasufi: Në fakt unë e kam që në vitin 2013. Ama unë kam 3 vite në Instagramin tim që kam shprehur shumë hapur eksperiencën time personale me çrregullimin e ankthit. Kështu që nuk është diçka e re për komunitetin tim. Unë kam qenë shumë e hapur dhe për këtë anë të jetës time.

Rudina Magjistari: Dua të them që në fillim kur hap një llogari dhe ke tendencën për të postuar gjëra të bukura. Bella Hadid po ashtu ka pasur një eksperiencë të ngjashme. Ka postuar dhe ajo fotot e veta duke qarë dhe tregon se ‘kur më pyet mamaja si je, i dërgoj një foto duke qarë’. Gjithashtu është shprehur se ndihet e lodhur nga fotot e lumtura, nga fotot perfekte… Mendoj se erdhi moment kur ajo u lodh, a e ndjeve dhe ti një gjë të tillë në momentin kur fillove të flasësh ndoshta dhe për pjesën jo dhe aq të lumtur të jetës tënde?

Enxhi Nasufi: Po, e ndjeva ta bëja në këtë moshë kur unë po ndjeja se po fillova të ndjehesha. Këto vitet e fundit e kam ndjerë shumë të nevojshme që të flas dhe për këtë gjë./tvklan.al