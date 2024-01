Fotot nudo të Taylor Swift të krijuara me AI ‘pushtojnë’ X, reagon edhe Shtëpia e Bardhë

21:15 29/01/2024

X (ish-Twitter) ndaloi kërkimet për Taylor Swift përgjatë fundjavës, për shkak të disa fotografive të këngëtares me përmbajtje eksplicite seksuale të gjeneruara me Inteligjencë Artificiale, AI, të cilat u bënë virale në këtë platformë.

“Diçka shkoi keq”, thotë X, në momentin që kërkon emrin e Taylor Swift.

You can't search for "Taylor Swift" on X! pic.twitter.com/yAR0YZAsdX