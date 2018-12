Fouristrada futet në drejtimin e kundërt dhe përplaset me autobusin

1 person ka humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur të martën pasi një mjet tip fouristradë u fut në drejtimin e kundërt të rrugës duke u përplasur me një autobus pasagjerësh.

Aksidenti ka ndodhur rreth orës 07:00 të mëngjesit në Ordu të Turqisë. Në aksident humbi jetën shoferi i fouristradës, ndërsa të plagosur mbeten 10 pasagjerë të autobusit. Të plagosurit u dërguan me shpejtësi në Spitalin e Ordusë, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Dëshmitarët okularë thanë se kishte diçka që nuk shkonte me drejtuesin e fouristradës, duke ngritur dyshimet edhe për një vetëvrasje të mundshme. Shoferi i një fugoni me nxënës shkolle tha se i kishte shpëtuar përplasjes me fouristradën në momentet e fundit.

Autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe zbulimin e shkaqeve të aksidentit. /tvklan.al