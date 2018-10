Fqinji i alkoolizuar i nxjerr shtëpinë jashtë përdorimi qytetares

Sabire Shkurti ankohet në emisionin “Stop” se shtëpia e saj është pushtuar nga lagështira, pasi fqinji që banon mbi të, Kadri Zejnati është i alkoolizuar dhe lë rubinetat hapur. Zotëria është bërë problem social jo vetëm për të, por për të gjithë komunitetin.

“Banoj me Kadri Zejnatin mbi 52 vite. Edhe kam patur disa shqetësime, jo zhurmë, jo linte çezmat hapur, por më pak se kishte gruan dhe dy fëmijët. Pas disa kohësh Kadriu ishte një pijanec i paparë, ndërsa tani ka 5 muaj që bën edhe nevojën në ballkon e i hedh ujë, na vjen era në gjithë pallatin. Vdiqëm nga era!”, u shpreh denoncuesja, e cila është detyruar të ndërrojë dy herë frigoriferin për shkak të mykut në shtëpinë e saj.

Zonja Sabire shton se është ankuar tre herë në Bashkinë e Tiranës, por askush nuk ka shkuar për ta parë gjendjen.

Gazetarja e emisionit “Stop” kontakton edhe me zotin Zejnati që jeton si në epokën e gurit. Për shkak të problemeve me alkoolin, ai nuk mundet ta kuptojë se në çfarë gjendje jeton.

Gazetarja: Zotëri na kanë sjellë një ankesë se krijoni papastërti këtu tek pallati.

Z.Kadri: Çfarë thua? E ke në rregull shkallën ja ku e ke.

Gazetarja: Hape pak derën ta shohim

Z.Kadri: Çfarë të shohësh, banjon time? Unë banjon e kam si dhomë pritje moj.

Brenda shtëpisë së z.Kadri vihen re mbeturina, shishe me ujë dhe birra. I pyetur se pse e ka tepruar me alkoolin dhe pse e ka kthyer në këtë gjendje shtëpinë, ai shprehet se shtëpinë do ia lerë dikujt, pasi do të largohet për në Amerikë.

“Dëgjo, e di se çfarë bën alkooli? Alkooli vë në punë ato qeliza që flejnë gjumë. Unë i shita zonjë të gjitha, do iki e nuk do të kthehem më. Edhe thashë tani kujt do t’ia lë shtëpinë, kë do të lë roje? Gjeta një roje e do ta paguaj, kur të iki në Amerikë t’ia lë atij rojes e t’i bëj pagesën”, tha z. Kadri.

Pas shumë përpjekjesh në Bashkinë e Tiranës, Shërbimin Social Shtetëror dhe në Njësinë Administrative numër 7, kryetarja e njësisë Gjinovefa Kadria premton zgjidhjen e problemit, duke çuar Kadri Zejnatin në një shtëpi të moshuarish.

Adminstratorja Gjinovefa Kadriu: Kam dy raste që ia kam çuar Drejtorisë nr 3, për të bërë një dezinfektim. Shkresa të nisura gjithandej, inspektoriatit e të gjitha.

Gazetarja: Çfarë zgjidhje mund t’u jepet këtyre? Administratorja Gjinovefa Kadriu: Ja, më thuaj ti një zgjidhje!

Punonjësja e Njësisë: Shëndetit i kemi çuar, policisë, Policisë Bashkiake, se kaq është forca jonë domethënë.

Administratorja Gjinovefa Kadriu: Kemi dhe përgjigjet!

Gazetarja: Çfarë thuhet?

Punonjësja e Njësisë: Policia Bashkiake thotë që është njeri me probleme, do të marrim masa. Nuk është se i kanë dhënë ndonjë zgjidhje.

Administratorja: I kam mbushur mendjen që do çuar në azil. Edhe i kam përgatitur dokumentacionin.

Gazetarja: Ke folur me ata të shërbimit?

Administratorja: Po, i kam nisur shkresën atyre të shërbimit. Të lajmëroj unë, mbase këto ditë, ishalla! Po i mbledh edhe dokumentacionin vetë se me zor i mbusha mendjen. Mora edhe ndërlidhëse me komunitetin. I mbusha mendjen që do jesh më mirë, do jesh më pastër, do hash, do pish, do ashtu…

Gazetarja: Tani do më lajmërosh, të kanë thënë ndonjë gjë se unë kur fola me shefin e Shërbimit Social më tha që del në komision te Shërbimi Social.

Administratorja: Po tani unë do shkoj vetë në komision. Më shumë se kaq më thuaj, ça të bëj? Nuk e di, do mund të shkojë ai apo mund të mos shkojë ai. Unë do shkoj që t’i them që kështu është gjendja. Domethënë është… se ajo është me gjithë mend e agravuar, ku s’mban më ujë pilafi.

Gazetarja: Po nuk bën që të rrijë më vetëm aty./tvklan.al