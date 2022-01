Franca do të lehtësojë rregullat e udhëtimit me Britaninë e Madhe

12:55 13/01/2022

Franca do të lehtësojë masat anti-Covid për ata që udhëtojnë nga Britania e Madhe. Nisur nga e premtja personat e vaksinuar që udhëtojnë në Francë nuk do të kenë nevojë të karantinohen kur të mbërrijnë. Ndërsa personat e pa imunizuar do të izolohen 10 ditë pas mbërritjes në këtë vend dhe të tregojnë arsyet e udhëtimit.

Megjithatë, një test negativ i marrë 24 orë para largimit nga Britania e Madhe do të jetë i nevojshëm. Franca shtrëngoi kufizimet e saj në fillim të këtij muaji, duke e bërë të detyrueshme punën në distancë për ata që munden dhe mbylljen e klubeve të natës.

Të enjten, senati francez miratoi një projektligj të shumë diskutuar, i cili kërkon që njerëzit të jenë plotësisht të vaksinuar për të patur akses në shumë aktivitete të përditshme.

Përballë rritjes së numrit të infektimeve me covid-19 , qeveria e Parisit dëshiron të mbajë nën kontroll krizën shëndetësore. Sipas të dhënave të tanishme vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 368, 817 raste të reja dhe 341 humbje jete.

