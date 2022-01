Franca e angazhuar për problemet e Ballkanit Perëndimor

12:07 14/01/2022

Në mbledhjen e ministrave të jashtëm evropianë në qytetin Brest kryediplomati francez Yves Le Drian theksoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor është një prioritet për Presidencën gjashtë mujore të Këshillit të BE-së.

Yves Le Drian: Ne do të organizojmë një konferencë te posacme me lideret e Ballkanit Perëndimor dhe ata te BE-se në muajt në vijim. Një sërë çështjesh komplekse dhe të pazgjidhura rëndojnë mbi stabilitetin e këtij rajoni. Ka një shqetësim në rritje për stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, për shkak të tensioneve të reja që mund të çojnë në përçarjen e kesaj federate. Këto tensione nuk janë në interesin e askujt, as në rajon dhe as nëpjesën tjetër të Evropës. Ne duhet tëndërmarrin iniciativa për të ushtruar presion në këtë drejtim. Për këtë kam folur së fundmi me kolegun tim serb në Paris. Evropianët duhet ti përmbahen një angazhim të plotë për të ecur përpara në kërkimin e zgjidhjeve për këto çështje.

Sipas ministrit të jashtëm francez përgjegjësia e të gjithë aktorëve dhe në veçanti ajo e liderëve të Republikës serbe të Bosnjë-Hercegovinës, duhet të mbizotërojë. Francezët premtojnë se do të kontribuojë në ruajtjen e integritetit të federatës së Bosnje Hercegovinës.

Klan News