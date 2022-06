Franca e nis me humbje Ligën e Kombeve

12:38 04/06/2022

Danimarka befason kampionen në fuqi

Një start i hidhur i Francës në Ligën e Kombeve. Kampionia në fuqi i aktivitetit u mund 2 – 1 me përmbysje nga Danimarka të premten në Kopenhagen. Pas pjesës së parë pa gola me rastet në të dy portat, Benzema shënoi i pari në të 51’.

Zëvendësimi i Dolberg me Cornelius dha rezultat. Sulmuesi i Trabzonspor realizoi 2 herë për danezët në minutën e 68’ dhe të 88’, duke sjellë përmbysjen. Danimarka nuk fitonte një ndeshje me Francën prej 20 vitesh. Holanda fitoi derbin e Beneluksit me Belgjikën me rezultatin 4 – 1. Holandezët u shfaqën më konkretë përballë portës.

Ndeshja u zhbllokua në minutën e 40’ nga Bergëijn. Pjesa e dytë ishte më emocionuese me 2 golat e Depay dhe 1 të Dumfries. Të vetmin gol për vendasit e shënoi Batshuayi. Ndeshja më e rëndësishme për ditën e sotme është Itali – Gjermani. Italianët vijnë pas një periudhe të vështirë dhe me humbje, ndërsa gjermanët nuk pësojnë një disfatë prej gati 1 viti.

Tv Klan