Franca me fokusin tek Ballkani Perëndimor

17:23 07/01/2022

Macron shpreh angazhimin për rrugëtimin europian të rajonit

Presidenti francez Emmanuel Macron shfrytëzoi edhe konferencën e parë për shtyp, me shefen e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, pasi Franca mori presidencën 6-mujore të Bashkimit Europian, për të garantuar edhe një herë se Ballkanin Perëndimor e ka në qendër të vëmendjes.

Gjatë fjalës së tij, Macron tha se Franca do të punojë ngushtë me Komisionin Europian për të arritjen e të gjitha objektivave që unioni ka për rajonin. Hapja e kapitujve të parë të negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është një prej çështjeve kryesore që kanë mbetur pezull.

Burime diplomatike pranë Elizesë thonë për mediat rajonale se Franca do të angazhohet veçanërisht për kapërcimin e mosmarrëveshjeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë për çështje dypalëshe. VETO-ja e Sofies për Shkupin mban peng edhe negociatat me Tiranën.

Mes zyrtarëve të BE-së dominon mendimi për t’i mbajtur të pandara Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në procesin e afrimit me Bashkimin Europian.

Franca pritet të organizojë edhe një konferencë të veçantë kushtuar Ballkanit Perëndimor, në të cilën do të diskutohet për problemet specifike, sidomos për tensionet politike në Bosnje e Hercegovinë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë.

Tv Klan