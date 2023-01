Franca në protestë për herë të dytë brenda muajit kundër rritjes së moshës së pensionit

Shpërndaje







09:29 31/01/2023

Për herë të dytë brenda muajit, francezët kanë dalë në demonstrata për të protestuar ndaj një reforme të planifikuar për të rritur moshën e pensionit. Mijëra njerëz kanë dalë në rrugë në të gjithë Francës për të tubuar kundër planeve për të rritur moshën e pensionit nga 62 në 64 vjeç.

Sipas Ministrisë së Brendshme të Francës, rreth 11 mijë policë janë mobilizuar në të gjithë vendin, ku 4 mijë prej tyre janë vendosur në Paris.

Sjellim në vëmendje se më 19 Janar, rreth 1,1 milionë njerëz kanë dalë në rrugë në protesta kundër ndryshimit të propozuar duke bërë që këto të jenë protestat më të mëdha që nga raundi i fundit i reformës së pensioneve në vitin 2010.

Milionë njerëz sot duhet të gjejnë mjete alternative të transportit, të punojnë nga shtëpia ose të kujdesen për fëmijët e tyre të vegjël në shtëpi në pamundësi për të lëvizur për t’i çuar në shkollë pasi pritet që të bllokohen rrugët.

“Më shumë se ka të bëjë me pensionet, ka të bëjë me atë lloj shoqërie që duam,” tha një profesoreshë universiteti, 59-vjeçarja Martine Beugnet, duke thënë se ajo do të merrte pjesë në protestën e ditës së sotme.

Operatori i transportit të kryeqytetit RATP, tha se shumica e shërbimeve të metrosë dhe hekurudhave periferike të Parisit janë të kufizuara. Udhëtimi ndërqytetës u ndërpre gjithashtu, me vetëm një në tre trena me shpejtësi të lartë që mund të qarkullojë në vend./tvklan.al