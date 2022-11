Franca nuk zëvendëson Benzema

Shpërndaje







21:00 20/11/2022

Deschamps beson te grupi me 25 futbollistë, rikthehet Varane

Franca humbi sërish pjesë në prag të debutimit të saj në Kupën e Botës. Kampionët në fuqi të kompeticionit nuk do të kenë në dispozicion Karim Benzema, futbollistin nga i cili pritej më shumë nga “Gjelat” për të synuar mbrojtjen e titullit.

Fituesi i Topit të Artë të këtij sezoni pësoi një dëmtim që do e lë jashtë turneun madhor. Por, pavarësisht kësaj, Franca nuk do të zëvendësojë Benzema, me teknikun Didier Deschamps që duket se nuk ka dashur të prish ekuilibrat në grup.

I pyetur se a do të ketë një pasues të Benzema në turneun e Katarit, ai është përgjigjur me një “JO”, duke bërë që Franca të ketë në dispozicion vetëm 25 futbollistë.

Ndërkaq, lajmi i mirë është rikuperimi i Raphael Varane. Qendërmbrojtësi do të jetë i gatshëm për të zbritur në fushë për duelin e së martës kundër Australisë.

Mbrojtësi pësoi një dëmtim në kofshë në fund të Tetorit dhe do të jetë i disponueshëm për Deschamps. Mungesa të tjera për Francën në turneun e Katarit janë futbollistë si Pogba, Kimpembe dhe Kante.

Klan News