Franca po konsideron dozën e katërt të vaksinës

23:51 08/12/2021

Omicron mund të bëhet varianti më i përhapur në vend

Vala e pestë e infektimeve me Covid-19 në Francë duket se e ka vënë vendin në një situatë të vështirë. Këshilltarët e qeverisë franceze kanë paralajmëruar se mund të jetë e nevojshme marrja e një doze të katërt e vaksinës për të përballuar situatën.

Teksa varianti i ri Omicron po qarkullon në perëndim dhe shifrat e infektimeve mbeten të larta, qeveria franceze po përballet edhe me një kolaps spitalor. Ministri francez i Shëndetësisë, Olivier Veran, u shpreh se vala e pestë e infektimeve me Covid-19 në Francë po përhapet me ritme të shpejta.

E gjitha kjo ka ndikuar në sistemet spitalore në vend pasi sipas të dhënave mesatarisht çdo 10 minuta një person shtrohet në kujdesin intensiv.

Më parë autoritet shëndetësore kanë shprehur se varianti i ri Omicron ka gjasa të jetë varianti më i përhapur në vend, në fillimin e vitit të ardhshëm.

Aktualisht Franca ka të vaksinuar rreth 77% të popullsisë ku 15% prej tyre kane marre një dozë të tretë përforcuese.

