Franca, vaksinim edhe për fëmijët mbi 5 vjeç

22:20 26/12/2021

Eljezi: Imunizimi ndaj Covid shmang vdekjet

Shtete europiane po shohin gjithmonë e më shumë mundësinë për të vaksinuar edhe të vegjlit kundër Covid-19, ndërkohë që në Shqipëri prindërit mbeten ende skeptik dhe nuk po aplikojnë vaksina për fëmijët e tyre. Spanja apo Franca prej ditësh kanë nisur vaksinim e fëmijëve nga 5 vjeç si një mundësi për t’i mbrojtur nga fatalitetet.

“Qeveria ka hapur vaksinimin e fëmijëve nga 5 vjeç deri në 12 se nga 12 ka qenë i miratuar prej kohësh. Ky grup i fëmijëve duhen vaksinuar se kanë faktor rreziku”.

Beteja me koronavirusin mbase nuk fitohet vetëm me vaksinim, por doktor Eljezi thotë se faktet që shmang fatalitete janë evidente.

“Shpikja më e madhe mjekësore është vaksinimi dhe kjo betejë me Covid nuk them se fitohet por mbahet nën kontroll me vaksinimin, parandalohen format e rënda dhe unë këtë e shoh çdo ditë nga të gjitha rastet e shtruara në reanimacion mbi 85% janë ose s’kanë marrë vaksinë ose pacientë që kanë forca imunitare të dobëta, qëllimi i vaksinimit është shmangia e vdekjes”.

Franca është një nga vendet që ka arritur të vaksinojë mbi 50 milionë banorë, e ndërsa synimi është që deri në mes të Janarit ata të kenë marrë dhe dozën e tretë.

