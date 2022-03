Frangaj: Basha është i ikur, PD ose duhet të bashkohet ose nuk vjen dot në pushtet

23:50 07/03/2022

Humbja e PD në zgjedhjet për 6 bashkitë në vend, për Aleksandër Frangaj tregon se kryedemokrati Lulzim Basha është i larguar tashmë nga drejtimi i kësaj force politike.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, drejtori i Tv Klan tha se Partia Demokratike duhet të bashkohet.

Në të kundërt, sipas tij, PD nuk do të fitojë dot përpara Kryeministrit Edi Rama.

Aleksandër Frangaj: Në momentin që janë dy gjysma, askush prej kandidatëve, votuesve, elektoratit nuk motivohet të bëj fushatë e të shkoj të votoj se e di që dy gjysmat nuk e mundin dot Edi Ramën.

Blendi Fevziu: Atëherë si do bëhet zgjidhja?

Aleksandër Frangaj: Sot partia e Lulit, pjesa e mbetur…

Blendi Fevziu: Basha e ka thënë sot ose me mua ose me Berishën…

Aleksandër Frangaj: Basha sot po luan rolin e LSI-së së dikurshme që rrëzoi nga pushteti Fatos Nanon.

Blendi Fevziu: Ai thotë o mua o këtu do ju vij Berisha, nuk e sheh mundësinë e një të zgjedhuri të tretë.

Aleksandër Frangaj: Tani Basha është i ikur Blend, mund të rrijë. Kjo është çështje negociatash, nuk zgjidhet sonte. Problemi është kjo parti o duhet të bashkohet ose nuk vjen dot kurrë në pushtet. Ata të bashkuar me shumë forca të tjera aleate dhe nuk e mundën Ramën, por dy gjysma si do ta mundin. Në zgjedhjet e ardhshme Edi Rama nuk do dali të bëj fushat do nxjerr shefen e kabinetit. Nuk ka për të dalë, do merret me çështjet ndërkombëtare. Me këtë situatë politike në opozitë keni Vali Bizhgën, udhëheqëse të fushatës. /tvklan.al