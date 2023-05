Fredi Beleri i koalicionit “BF” fiton Bashkinë e Himarës

10:07 15/05/2023

Fredi Beleri, kandidati i koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë”, ka fituar me diferencë të ngushtë votash Bashkinë e Himarës.

Kujtojmë se Fredi Beleri ndodhet në paraburgim pasi u arrestua për korrupsion aktiv në zgjedhje për blerje votash.

Ndërkohë, mbështetësit e Fredi Belerit kanë nisur festën.

Procesi i numërimit të votave është ndjekur nga afër edhe nga kandidati i PS, Jorgo Goro, si dhe nga Vangjel Dule, partia e të cilit është në koalicionin “Bashkë Fitojmë”.

Dule: Triumf. Me lirimin nga Gjykata do të jetë në krye të Bashkisë Himarë

Fredi Beleri i koalicionit “Bashkë Fitojmë” ka fituar mandatin për të drejtuar Himarën për 4 vitet e ardhshme.

Pas rezultatit, Kreu i PBDNJ, Vangjel Dule ka dhënë një prononcim për mediat, ku ka thënë se kjo nuk është një fitore, por një triumf dhe se Beleri shumë shpejt do të jetë në krye të Bashkisë Himarë pasi të lirohet.

Vangjel Dule: Nuk është fitore, është një triumf. E dinim dhe e prisnim. Për një moment u duk para një furtune të paprecedentë. Populli i Himarës foli, triumf për Belerin. Një faqe e re po hapet për Himarën. Beleri do të jetë shumë shpejt në krye të detyrave të veta. Populli e liroi, me lirimin nga Gjykata do të jetë në krye të bashkisë. E mori vesh lajmin.

Ndërkohë në një tjetër deklaratë për mediat jashtë ambienteve të KZAZ, Vangjel Dule tha se me fitoren e Fredi Belerit është hapur një faqe e re për Himarën.

“U gjendëm në një situatë të paimagjinueshme ndonjëherë. Asnjëherë me rastin ekstrem rë arrestimit pa arsye dhe pa fakte dhe prova të kandidatit në zgjedhje. Por është ajo që thotë se kur flet populli nuk mund ta pengojë askush, është një fitore shumë e madhe për ne, është triumf për z.Beleri, është faqe e re për Himarën. Bashkia e Himarës do të jetë një model i ri dhe ju garantoj se sot këtu në Himarë u thye autokracia e Himarës”.

Sipas Dules, Beleri ka fituar me diferencë të ngushtë votash ndaj Jorgo Goros.

“Nuk e di numrin e saktë, duhet të jetë diçka rreth 30 vota”.

Edhe pse në paraburgim, Vangjel Dule thotë se Fredi Beleri do të lirohet nga gjykata pasi ndaj tij nuk ka asnjë provë.

“Nuk duhet të bëjmë hipoteza, por mos kini asnjë mendim se nuk do të jetë në krye të punëve. Është mendimi i avokatit të tij, juristëve të cilët pasi kanë parë dosjen janë mëse të sigurt se nuk ka asnjë fakt asnjë provë. Ishte një sajesë nga vetë Kryeministri e cila do të rrëzohet, por shumë shpejt e vërteta do vihet në vend”.

Banorët e Himarës pas fitores së Belerit: Po nuk na pëlqeu edhe ky, do e dërgojmë në shtëpi

Banorët e Himarës kanë nisur festimet pas fitores së Fredi Belerit me diferencë të ngushtë votash me kandidatin e PS Jorgo Goro.

Banorët janë mbledhur në zyrën e shtabit elektoral të Fredi Belerit dhe Vangjel Dules.

Një banore ka thënë për mediat se sot është ditë feste për ta. Ajo tha se “do ta dërgojnë në shtëpi edhe Belerin nëse nuk ju pëlqen”.

“Jemi të gëzuar për këtë gjë që ndodhi. Fitoi ai që ishte më i zoti. Dhe ai tjetri djalë himarjot ishte. Punoi 12 vjet. Tani do e provojmë dhe këtë, në qoftë se s’na bën e dërgojmë në shtëpi edhe këtë. Neve jemi të gëzuar për këtë që na ndodhi sot. E deshëm e votuam edhe jemi të gëzuar”.

Me karrocë fëmije në duar, qytetarja vrapon e feston mes ovacionesh fitoren e Fredi Belerit në Himarë

/tvklan.al