Fregata e marinës franceze ankorohet në Durrës

22:00 19/04/2022

Stërvitje e përbashkët me anijet e marinës shqiptare

Anija ushtarake e marinës franceze “Aconit” ka mbërritur në brigjet shqiptare. Fregata tip La Fayette eshte ankoruar në portin e Durrësit për një ndalesë disaditore, ku do të marrë pjesë edhe në një stërvitje të përbashkët me mjetet e marinës shqiptare.

Elisabeth Barsacq – Ambasadore e Francës në Shqipëri: Siç e dini, aleatët kanë nevojë të punojnë sëbashku të këmbejnë me njër- tjetrin dhe të njohin njër- tjetrin. Dhe sot pikërisht këtë po bëjmë me nje anije të marinës kombëtare franceze që ka ardhur në portin e Durrësit.

Ambasadorja përjashtoi mundësinë që prania e kësaj anije të ketë lidhje me situatën në Ukrainë.

Elisabeth Barsacq: Përgjigja e pyetjes është e pamundur të evitohet çështja e luftës në Ukrainë, por kjo vizitë nuk ka lidhje me luftën, kjo vizitë ishte planifikuar shumë kohë më parë dhe bën pjesë në dinamikën e shkëmbimeve mes dy forcave navale të dy vendeve.

Gjatë kësaj ndalese, ekuipazhi i Aconit do të bashkëpunojë me marinarët shqiptarë me qëllim shkëmbimin e ekspertizës dhe njohurive midis partnerëve të bregut të Mesdheut.

Adnan Agastra: Kjo është një vizitë e praktikave detare rutinë. Kjo anije vjen në një moment që është i veçantë dhe krijon një hapësirë trajnimi dhe stërvitje mes forcave detare…

Fregata tip La Fayette është vendosur në Mesdheun Qendror si pjesë e misioneve të prezences së rregullt të anijeve luftarake franceze duke i mundesuar Francës të përvetësojë njohuri të pavarura për zonën.

