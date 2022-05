Frikë nga përplasjet në finalen e Ligës së Europës

23:46 17/05/2022

Rreth 150 mijë tifozë priten në Sevilla për finalen Eintracht-Rangers, policia spanjolle në gatishmëri

Policia e Sevilla është në gatishmëri pasi i trembet problemeve serioze sepse në qytet priten rreth 150 mijë tifozë të Eintracht dhe të Rangers për finalen e Ligës së Europës.

Huan Karlos Kastro Estevez, shefi i Policisë së Spanjës tha se në qytet pritet që të jenë 100 mijë tifozë të skuadrës skoceze dhe 50 mijë të ekipit gjerman, me ekipet që luftojnë për trofeun që do t’u sigurojë një vend në Ligën e Kampioneve sezonin e ardhshëm.

Do të ketë shumë njerëz e shumë alkool, shumica pa bileta për ndeshjen. Midis dy klubeve nuk ka rivalitet, por shqetësim përbën ideologjia politike e tifozerive. Fansat e Eintracht janë të majtë, kurse ata të Rangers mbështesin të djathtën. Ekstremistët nga të dyja krahët mund të shkaktojnë probleme serioze.

Sipas zyrtarit të policisë spanjolle, ky operacion do të jetë një ndër sfidat më të vështira që ata do të kenë ndonjëherë. Por ai shprehu bindjen se i gjithë eventi do të organizohet pa shumë shqetësime.

Secili nga ekipet ka përfituar nga 10 mijë bileta për tifozët. Finalja luhet në mbrëmjen e së mërkurës në stadiumin “Piz’huan” me një kapacitet prej 42 mijë vendesh.

Autoritetet spanjolle kanë dërguar 3100 efektivë të policisë kombëtare në Sevilla, ndërsa janë ngritur tre zona të fansave.

Rreth 2 mijë efektivë të Rojes Civile dhe të policisë lokale do të jenë po ashtu në qytet.

Klan News