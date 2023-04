FRONTEX në kufirin greko-maqedonas

16:04 20/04/2023

“Do të parandalojë kalimin ilegal të emigrantëve”

111 policë prej 13 shteteve anëtare të BE-së do t’i asistojnë policisë së Maqedonisë së Veriut për ta kontrolluar kufirin me fqinjin jugor, Greqinë. Qëllimi i këtij misioni është që të parandalojë kalimin ilegal të emigrantëve, trafikimin njerëzor si dhe terrorizmin.

“Policët që do të punojnë nën kontroll të autoriteteve të Maqedonisë. Në situata kur duhet asistencë të shtuar operative, FRONTEX ka të drejtë të nisë operacion në shtetet fqinjë të Bashkimit Evropian, por kjo është e mundur vetëm me nënshkrimin e marrëveshjes mes BE-së dhe shtetin që nuk është anëtarë”, tha Hans Lajtens, drejtor ekzekutiv i FRONTEX.

Secili ekip i FRONTEX do të jetë i shoqëruar nga një polic i MPB-së, e nëse duhet të përdoret forcë, kjo do të bëhet sipas ligjeve të Maqedonisë së Veriut.

“Vlera më e madhe e operacionit tonë të përbashkët është ndërtimi i besimit dhe respektit të ndërsjellët si dhe zbatimi i mëtutjeshëm i standardëve evropiane të policisë kufitare”, tha ministri Spasovski.

Sipas Spasovskit, numrat flasin që Maqedonia e Veriut po përballët në mënyrën më të mirë të duhur me migracion ilegal. Megjithatë, Lajtens theksoi se ky mision nuk do të thotë se veprimet ilegale në kufij do të ndalen tërësish. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, misioni do të zgjat deri më 24 Janar të vitit të ardhshëm, por ekziston mundësia që të vazhdohet.

Klan Macedonia