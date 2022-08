Frymëzoi ‘krijimin’ e sirenës, krijesa e detit rrezikon të zhduket

08:37 25/08/2022

Krijesa e detit prej së cilës janë frymëzuar me qindra përralla dhe legjenda për sirenat e detit është duke u zhdukur.

Sipas CNN gjitari i detit Dungong, e njohur ndryshe si ‘lopë deti’, e cila prej qindra vitesh jeton në ujërat në jug të Kinës është drejt zhdukjes.

Sipas studimeve nga Shoqëria Zoologjike e Londrës (ZSL) dhe Akademia Kineze e Shkencave, peshkimi me tepri dhe humbja e habitatit të tyre natyror prej njerëzve, kanë qenë shkaktar që kjo krijesë të fillojë të zhduket me shpejtësi që nga viti 1970 e më pas.

Lopa e detit e cila ushqehet kryesisht me leshterikë është klasifikuar si specie në mbrojtje që nga viti 1988 nga Këshilli Shtetëror i Kinës.

Habitatet e tyre detare janë degraduar me shpejtësi nga njerëzit dhe megjithëse restaurimi dhe rikuperimi i habitateve të tyre shikohet me prioritet në Kinë, kjo gjë kërkon kohë, kohë të cilën ‘lopët e detit’ mbase nuk do e kenë.

Këto krijesa të cilat janë gjetur në ujërat bregdetare nga Afrika Lindore deri në Vanuatu dhe deri në veri të Japonisë, ato njihen nga Bashkimi Ndërkombëtar për ruajtjen e Natyrës si speciet më të pambrojtura.

“Zhdukja e tyre nuk do të ketë ndikim vetëm në funksionimin e ekosistemit, por shërben edhe si ‘alarm zgjimi’ për të marrë masa për zhdukjet e tjera që mund të ndodhin”, shprehet profesori Samuel Turvey nga Institute of Zoology (Instituti i Zoologjisë)./tvklan.al