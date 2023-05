FSHF aplikon për eventin europian

18:22 12/05/2023

Presidenti Armand Duka deklaroi se janë dorëzuar dokumentet e nevojshme në UEFA

Shqipëria ka dorëzuar në UEFA aplikimin për të organizuar finalet e kampionatit europian për 19 vjeçarët në vitin 2026. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka tha në punimet e Asamblenë e Zakonshme Vjetore ,se institucioni që ai drejton ka aplikuar për organizimin e eventit madhor.

“Sfidat janë të mëdha, por ne pëlqejmë të sfidohemi dhe t’i arrijmë të gjithë ato. Ashtu si edhe atë për organizimin e një Kampionati Europian në Shqipëri. Dua të ndaj me ju lajmin e shkëlqyer se administrata e Federatës Shqiptare të Futbollit sapo ka përmbyllur aplikimin për organizimin e një Europiani për moshat në vendin tonë. Jam shumë optimist se aplikimi jonë do të jetë fitues dhe Shqipërisë do t’i besohet organizimi i një kompeticioni madhor europian.”

FSHF dhe qeveria shqiptare po investojnë në infrastrukturën sportive me qëllim, organizimin e eventeve të rëndësishme europaine. Tre impiante të reja do të ndërtohen në Durrës, Korçë dhe Vlorë.

Presidenti i qeverisë së futbollit u ndal edhe te kombëtarja, ku tha se kuqezinjtë kanë përpara një objektiv të rëndësishëm, por plotësisht të arritshëm, kualifikimin në Kampionatin Europian Gjermani

“Me mbështetjen e Federatës, tifozëve, opinionit publik dhe duke qënë bashkë të gjithë aktorët dhe faktorët ne besojmë se do ta rikthejmë Shqipërinë në Euro2024. Në këtë vit ne do të vazhdojmë të investojmë pandalim projekte infrastruktore për të ndërtuar sa më shumë fusha futbolli në të gjithë vendin.”

Në këtë Asamble morën pjesë edhe përfaqësues nga UEFA dhe FIFA, Ministrja e Arsimit dhe Sporteve në Shqipëri, Evis Kushi, si edhe Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.

Klan News