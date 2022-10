FSHF inauguron fushën e re në Kukës

17:15 14/10/2022

Shpërndahen dhe uniformat falas për klubet e moshave

Pas stadiumit “Kukës Arena” të inaguruar pak muaj më parë, qyteti verior do të gëzojë edhe një fushë të re ndërtuar në aneksin e këtij impianti si një investim i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Kukës.

Përveç inaugurimit të fushës, në këtë ceremoni u shpërnda edhe baza materiale për ekipet e futbollit të kësaj zone si pjesë e projektit “Uniforma Ime” që vazhdon të pajisë me uniforma falas të gjithë fëmijët që luajnë futboll me ekipe në të gjithë vendin nga 7 deri në 19 vjeç.

Zhvillimi i futbollit në çdo skaj të vendit do të ishte i vështirë pa infrastrukturën e duhur, tha Presidenti i Federatës Armand Duka.

Armand Duka: Ne duam të inagurojmë këtë fushë të re, ndërtuar nga një bashkëpunim shumë i frytshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit me Bashkinë e Kukësit, një bashkëpunim që ka filluar me ndërtimin e stadiumit. Ne kemi nisur një projekt të 100 fushave të emëruar nga Federata e Futbollit, të cilit së fundmi do t’i bashkohet edhe qeveria shqiptare. Jemi të gatshëm që të financojmë në çdolloj hapësire për të ndërtuar një fushë futboli, qoftë artificiale, qoftë natyrale.

Dy nga projektet kryesore të FSHf mbetet futbolli i fëmijëve dhe vajzave.

