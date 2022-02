FSHF investon për futbollin në Lushnje

16:05 11/02/2022

Tre fusha të reja dhe rikonstruksion në stadium

Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Bashkinë e Lushnjes kanë nisur punimet për rikonstruksionin e tapetit të barit të stadiumit “Roza Haxhiu”, si dhe në ndërtimin e tre fushave të tjera të reja, që do të jenë me bar natyral dhe artificial që do të jenë në funksion të stërvitjes së ekipit të parë dhe të atyre zinxhir.

“Kemi filluar me rikonstruksionin e fushës para stadiumit, në bashkëpunim me kryetaren, që dëshiroj ta falenderoj për gatishmërinë dhe kontributin, jo vetëm për vullnetin, por edhe për financimin e përbashkët për rikonstruksionin apo rindërtimin e të gjithë infrastrukturës së futbollit në Lushnje. Unë mendoj që me këtë investim, qyteti i Lushnjes do të ketë një të ardhme shumë më të mirë për futbollin”.

Bashkëpunimi për këtë investim të përbashkët nisi një muaj më parë si kërkesë e Bashkisë së Lushnjes ndaj FSHF për mbështetje në realizimin e këtij projekti.

Tv Klan