FSHF prezanton drejtorin e ri teknik

21:22 11/03/2023

Fulvio Pea, përgjegjës për trajnerët dhe moshat

Fulvio Pea do të jetë drejtori i ri teknik i Federatës Shqiptare të futbollit i cili pason italianin tjetër gancarlo Camolese. Impenjimi i tij i parë është të informohet për punën e bërë deri tani me ekipet kombëtare.

Fulvio Pea: Shqipëria është një vend që prodhon shumë lojtarë interesantë dhe jam dakord me dëshirën e Presidentit Duka, i cili synon të përmirësojë në aspektin cilësor të gjitha zhvillimet e derisotme. Do të takohem me përgjegjësit e të gjitha sektorëve për të kuptuar punën që kanë bërë deri më tani.

Italiani ka detyrën e vështirë dhe që duhet të jetë afatgjatë në formimin e të rinjve që do ti shërbejnë kombëtares së madhe.

“Ka vende që ankohen se nuk kanë të rinj shumë të aftë që luajnë futboll, por unë besoj se ky vend mund të ndërmarrë një rrugë shumë të rëndësishme për të favorizuar rritjen e trajnerëve dhe të njëjtën kohë edhe rritjen e talenteve të reja.”

56-vjeçari do të vizitojë edhe stadiume të ndryshme në vend për të kuptuar potencialin e infrastrukturës në plotësimin e detyrave të tij.

