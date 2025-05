Pas shumë vitesh pritje, Kavaja do të ketë një stadium të ri, i cili do te shërbejë si shtëpi për skuadrën e Besës. Impianti modern do të ndërtohet mbi bazën e një projekti ambicion dhe bashkëkohor.

Federata Shqiptare e Futbollit, ka publikuar pamjet e projektit fitues, nga studio arkitekturore “Focus Architecture”, e cila sjell një vizion të ri për impiantin sportiv të qytetit.

Stadiumi i ri do të jetë i kategorisë 4 sipas standardeve të UEFA-s, niveli më i lartë për infrastrukturën futbollistike. Ai do të jetë i përshtatshëm për zhvillimin e ndeshjeve në të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe ato ndërkombëtare.

Përtej funksionit sportiv, projekti përfshin edhe hapësira të dedikuara për komunitetin, me ambiente që mund të shfrytëzohen për aktivitete të ndryshme publike apo sociale. Arkitektura moderne, efikasiteti funksional dhe integrimi me hapësirat urbane e kthejnë këtë impiant në një qendër të rëndësishme për Kavajën.

