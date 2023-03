Ftesa e Alibeajt, Berisha: Nuk negociojmë me pengjet dhe me pengmarrësin

Shpërndaje







12:47 10/03/2023

Sali Berisha u shpreh këtë të premte se PD-ja nuk negocion me asnjë peng dhe asnjë pengmarrës.

Komentin Berisha e bëri gjatë konferencës së përjavshme për gazetarët ku u pyet për ftesën që ka bërë Enkelejd Alibeaj që kandidatët të garojnë në siglën e PD-së.

Kreu i demokratëve u përgjigj duke thënë se “Ata që mendojnë se me vulën e plaçkitur të Ramës do mund të bëjnë pazar me ne, ata dëshmojnë turpin e tyre, zbatojnë porositë e Ramës”.

Pyetje: Enkelejd Alibeaj ju ka ftuar që të garoni në siglën e PD, pse e refuzoni këtë ofertë dhe është mundësi që kandidatët e opozitës të jenë të vetëm në zgjedhjet e 14 Majit.

Sali Berisha: Alibasha është një peng i Ramës, duhet ta ketë të qartë çdo njeri që me pengje nuk negociohet kurrë. Po të jetë për të negociuar, logjika thotë se duhet negociuar me pengmarrësin, por kjo nuk do të ndodhë kurrë ndonjëherë. Ata që mendojnë se me vulën e plaçkitur të Ramës do mund të bëjnë pazar me ne, ata dëshmojnë turpin e tyre, zbatojnë porositë e Ramës. Alibasha dhe Brava janë dy pengje me të cilët nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë lloj negociate./tvklan.al