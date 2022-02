“Ftohtësi” në shkallët e stadiumit Camp Nou

22:30 03/02/2022

Barcelona prezanton Aubameyang: Është mundësia e jetës

Me interesin jo shumë të lartë, ku nuk kishte asnjë tifozë në shkallët e stadiumit Camp Nou, Barcelona ka prezantuar para mediave blerjen e re të Janarit, Pier Emerik Aubamejang. Gabonezi i larguar nga Arsenali si futbollist i lirë u shpreh tepër i kënaqur për këtë etapë në karrierën e tij.

“Gjithmonë kam ëndërruar të luaj në La Liga. Kjo është mundësia e jashtëzakonshme për mua, është mundësia e jetës. Shpresoj të jem pjesë e Barcelonës për shumë vite. Do të punoj fort për të qëndruar sa më shumë këtu. Do të bëjmë gjithçka për t’u rikthyer në Champions League dhe për ta fituar këtë kompeticion. Jam një sulmues i shpejtë dhe shpresoj të ndihmoj Barcelonën me golat e mi, do të shënoj shumë”.

32-vjeçari, i cili ka firmosur deri në vitin 2025, ka një klauzolë prej 100 milionë eurosh me Barcelonën. Me spanjollët, Aubamejang do të fitojë një pagë prej 5 mijë eurosh në javë, për shkak të tavanit të ulët që po aplikon Barcelona gjatë kësaj periudhe. Ish-sulmuesi i Dortmund do të mbajë fanellën me numrin 25-të te gjiganti i La Ligës.

Klan News