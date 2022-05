Fulham dështon me Strakoshën

23:57 19/05/2022

Kërkesa e çuditshme e shqiptarit nuk pëlqehet nga drejtuesit e londinezëve

Thomas Strakosha do të largohet nga Lazio në fund të sezonit me parametra zero. Gardiani kuqezi nuk ka rinovuar me lacialët dhe në verë, do t’i duhet të gjejë një skuadër të re. U duk se Strakosha do të transferohet te Fulham, një marrëveshje që dukej e mbyllur. Por siç raporton media britanike “The Athletic”, dy palët nuk kanë rënë dakord për kushtet e kontratës, më konkretisht për bonuset që duhet të përfitojë portieri kuqezi.

Gardiani shqiptar kërkon edhe bonuse për arritjet individuale, gjë që për momentin është parë si kërkesë e tepërt nga londinezët e sapongjitur në Premier League. Si pasojë, një tjetër klub kërkon të përfitojë dhe të sigurojë firmën e Strakoshës. Bëhet fjalë për Southampton dhe mediat britanike e bëjnë thuajse të sigurt këtë transferim.

Shumë skuadra janë të interesuar për Strakoshën, por duket se 27-vjeçarin do ta shohim shumë shpejt në Premier League, thjesht nuk është vendosur ende ekip që do zgjedhë. Gardiani shqiptar u bashkua me Lazion në 2012, teksa është aktivizuar për 10 vite në klubin e Serie A. Tani do të provojë veten në kampionatin më të fortë në botë.

