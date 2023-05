Fundi i Berishës në politikë? Ilir Meta: Ai s’ka filluar akoma

22:54 10/05/2023

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka thënë mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se Sali Berisha “ende s’ka filluar me politikën”.

Këtë deklaratë ai e bëri pas pyetjes së gazetarit Baton Haxhiu, i cili përmendi “fundin e Berishës në politikë.”

Baton Haxhiu: Ju dëshironi që këtë fundin e Berishës në politikë…

Ilir Meta: Cilin fund?

Baton Haxhiu: Fundin e Berishës në politikë.

Ilir Meta: Po ai s’ka filluar akoma mo!

Baton Haxhiu: Mirë, mirë e di.

(Ilir Meta qesh)

Meta theksoi po ashtu se nuk ka asnjë tendencë t’i marrë Partisë Demokratike elektoratin, duke qenë se në këto zgjedhje lokale, PD dhe PL garojnë bashkë nën siglën e “Bashkë Fitojmë”.

Baton Haxhiu: Më lër ta bëj pyetjen, pastaj thuaj s’ka filluar akoma. Ta trashëgosh pa një mund tëndin dhe gjithë këtë elektorat ta fusësh në Partinë e Lirisë?

Ilir Meta: Është shumë e madhe Partia Demokratike, as që më shkon mendja.

Baton Haxhiu: Si do ta bësh bashkën një elektorat jo konfliktual, po as miqësor në një të ardhme ose pas ditës së Dielë, të Hënën ça do t’i bësh atij? Dhe cila do të jetë kauza jote politike pas datës 14 Maj?

Ilir Meta: Jam shumë dakord. Dy janë kauzat e mia dhe për këto kam marrëveshje me gjigandin Sali Berisha. Transparencë absolute, bashkitë, këshillat bashkiake në gjithë Shqipërinë dhe kjo është një gjë në interes të qytetarëve./tvklan.al