Fundi i Shtatorit mbyllet me temperatura mbi 30 gradë "Veç të Martës dhe të Mërkurës që priten reshje lokale, java do jetë e ngrohtë dhe me diell"

Java e fundit e muajit Shtator do të mbyllet e ngrohtë dhe me diell, me përjashtim ditën e Martë dhe të Mërkurë, që priten vranësira dhe reshje lokale në disa zona. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve temperaturat do të pësojnë rritje, madje do të ngjiten dhe mbi 30 gradë Celsius. Sa i përket parametrave të erës, shqetësuese do të jetë vetëm ditën e Martë, pasi pritet sidomos gjatë mbrëmjes, të ketë erë të fortë. Klan News