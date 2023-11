Fundjava e ftohtë dhe me reshje bore

11:50 17/11/2023

Sinoptikanët parashikojnë se temperaturat do të ulen nën zero në disa zona

Duket se dimri tashmë ka filluar. Sinoptikanet parashikojnë se nga mbrëmja e sotme temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në të gjithë territorin e vendit.

Në zona malore priten reshje dëbore, ndërsa në fundjavë temperaturat do zbresin edhe nën zero.

Akil Osmani: E premtja dhe fundjava na sjell mot të paqëndrueshëm. Presim vranësira, reshje shiu që në orët e pasdites që pritet të përfshihet gjithë territori shqiptar. Si fillim reshjet do të jenë prezente në zonat veriore dhe më pas gradualisht reshjet e shiut herë pas here edhe në formën e rebesheve do të përfshijë të gjithë territorin shqiptar. Parashikohet që në orët e vona të mbrëmjes dhe mëngjesin e ditës së shtunë të kemi prezente edhe reshjet e dëborës. Më të dukshem pritet të jenë në zonat veri-lindore duke përfshirë qarkun e Kukësit, Pukës, Bajram Curri po ashtu pritet të marrin reshje në formën e dëborës, por herë pas here edhe në zonat e izoluara në juglindje do të kemi momente ku do të shfaqen flokët e dëborës.

Maksimumet sot do të jenë rreth vlerave 24 gradë Celsius, por dita e nesërme do të sjellë një rënie të ndjeshme të tyre me të paktën 5-6 gradë, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të afrohen shumë pranë vlerave negative në 0 apo 1 gradë Celsius, ndërsa në zonat e thella malore të qarqeve të Kukësit, Pukës, Bajram Currit do të kemi edhe vlera negative që do të zbresin disa gradë nën zero.

Maksimumet gjithashtu në orët e mesditës do të kenë një rënie të ndjeshme të tyre duke bërë që të kemi maksimume jo më shumë se 18 apo 19 gradë Celsius. Dita e dielë do të sjellë një tjetër rënie të temperaturave të ajrit kjo edhe vjen si pasojë e reshjeve të dëborës që do të shfaqen në zonat malore duke bërë që tashmë edhe në qytetet e zonave malore të kemi vlera negative në -1, -2 gradë Celsius. Maksimumet ngelen në vlerat 18, 19 gradë Celsius.

Një tjetër parametër i cili gjatë kësaj fundjave paraqitet problematik është edhe era. Duke filluar që nga pjesa e dytë e ditës së sotme, mbrëmja kryesisht edhe gjatë fundjavës dhe më së shumti dita e shtunë pritet të ketë një erë e cila do të jetë shumë e fortë në det të hapur duke bërë që të kaloj edhe shpejtësinë mbi 85 km/h, ndërsa në tokë herë pas here me një shpejtësi 65 km/h duke bërë që të kemi një erë mjaft problematike.

