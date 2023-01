Fundjava e ftohtë, por me diell

10:13 27/01/2023

Sinoptikanët: Temperaturat minimale do të zbresin deri në -7 gradë në veri të vendit

Dita e premte ka nisur me reshje shiu, por pas mesditës në vend do të mbizotërojnë kthjellimet. Edhe fundjava nuk pritet që të ketë reshje shiu.

“Fundjava mbetet me mbizotërimin e motit të qëndrueshëm. Do të kemi alternime vranësirash të pakta duke krijuar momente të izoluara me reshje dëbore që do të jenë shumë të pakta. Pjesa tjetër e territorit do të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm.”

Ndërkohë që temperaturat do të mbeten të ulta, tipike për muajin Janar. Termometri në veri të vendit pritet të shënojë vlera minimale deri në -7 gradë Celsius.

“Fundjava do të sjellë rënie të temperaturave të ajrit, në Pukë dhe Peshkopi do shkojë deri në -7 gradë Celsius ndërsa në Ultësirën Perëndimore vlerat maksimale do të jenë në 10 gradë Celsius.”

Gjatë fundjavës nuk do të jetë shqetësuese as parametri i erës, ndërkohë që sipas parashikimeve të sinoptikanëve ditët e fundit të janarit do të mbyllen me mot të ftohtë dhe me diell. Ndërkohë që ndryshe do jetë fillimi i Shkurtiti, i cili pritet të nis me reshje shiu.

