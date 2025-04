Kjo fundjavë do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm sipas sinoptikanëve ku nuk do të mungojnë edhe reshjet e shiut.

“E shtuna do t’i ketë më së shumti vranësirat dhe reshjet prezente. Parashikohet që të jenë herë pas herë me rrebeshe, kryesisht në zonat veriore, pjesërisht në qendër dhe më pak do të ketë jugu. Ndërkohë dita e dielë do të pakësojë ndjeshëm reshjet duke bërë që pjesa më e madhe e ultësirës perëndimore të ketë momente të pikave të shiut dhe reshjet e shiut të izolohen kryesisht në veri dhe verilindje”, tha sinoptikania e MeteoAlb, Lajda Porja.

Temperaturat do të jenë në kufijtë e 25 gradëve gjatë së shtunës dhe të dielës, veçanërisht në zonat bregdetare.

“Nesër ka një rënie të lehtë, të paktën me 1 apo 2 gradë, në shumë zona ku zbret termometri në 23 gradë dhe ngjitet sërish ditën e dielë me 25 gradë”, tha sinoptikania e MeteoAlb, Lajda Porja.

Java e ardhshme pritet të ketë një përmirësim të kushteve atmosferike dhe rritje graduale të temperaturave, nënvizojnë sinoptikanët.

