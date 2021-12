Fundjava me rrebeshe shiu dhe erë të fortë

08:52 03/12/2021

Fundjava parashikohet që të jetë me reshje të dendura shiu, rrebeshe dhe erë të fortë. Sinoptikania e Meteoalb, Adiola Bani, ka thënë për Klan News se moti do të jetë i paqëndrueshëm gjatë fundjavës në pjesën më të madhe të territorit shqiptar.

Era do të fryjë me shpejtësi deri në 70 kilometra në orë, sidomos ditën e sotme dhe të dielë. Edhe temperaturat do të pësojnë rënie, duke shkuar në minus 1 deri në minus 2 në zonat malore.

“Siç e kishim parashikuar edhe më herët, kjo javë do të mbyllej me mot të paqëndrueshëm kryesisht fundjava duke na sjellë herë pas here rrebeshe shiu. Gjatë ditës së sotme do të kemi rrebeshe shiu në pjesën më të madhe të territorit kryesisht zonat veriperëndimore dhe zonat qëndrore të Shqipërisë. Më pak reshje do të kemi në zonat jugore, ndërsa në zonat malore do të ketë reshje të pakta dëbore.

Dita e shtunë do të ketë gjatë orëve të para të ditës vranësira të shpeshta dhe reshje të pakta. Do të kemi një përmirësim të përkohshëm të motit pasi mesditja dhe pasditja do të kenë pushim të reshjeve për t’u rikthyer gjatë natës dhe kryesisht gjatë ditës së dielë reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit dhe zonat malore. Do të mbetet e gjithë fundjava me mot të paqëndrueshëm.

Herë pas here do të kemi rrebeshe shiu. Sa i përket temperaturave do të kemi rënie të lehtë dhe graduale të tyre duke bërë që termometri në zonat malore gjatë fundjavës të zbresë në -1 deri në -2 gradë Celsius, ndërsa maksimumi gjatë orëve të mesditës do të jetë jo më shumë se 14 apo 15 gradë Celsius. Problematik do të jetë edhe parametri i erës, pasi shpejtësia e saj në det të hapur do të arrijë në 70 km/h, sidomos gjatë ditës së sotme dhe gjatë ditës së dielë, duke shkaktuar problematike në trafikun detar”, u shpreh Adiola Bani. /tvklan.al