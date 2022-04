Fundjava me vranësira dhe shi

Shpërndaje







11:08 29/04/2022

Sinoptikani: Temperaturat pësojnë ulje të lehtë, vlerat minimale deri në 6 gradë celsius

Fundjava sipas parashikimeve të sinoptikanëve do të shoqërohet me mot të paqëndrueshem, me vranësira të cilat herë pas herë do të gjenerojnë reshje shiu me intesitet të ulët.

Sa i përket temperaturave, ato do të zbesin me disa gardë duke bërë që vlerat minimale gjatë mëngjeseve të jetë dhe 6 gradë Celsius.

Sipas parashikimeve të motit, parametri i erës gjatë fundjavës nuk do të jetë shqetësues.

Klan News