Fundjava sjell verën e vërtetë

Këto pamje do të ishin të përshtatshme për një ditë vjeshte, pranvere apo dhe dimri. Por në fakt janë ditët e para të verës në kryeqytet. Sinoptikanët e vlerësojnë këtë situatë të motit aspak të zakontë, por jo dhe të panjohur.

Por ajo që duam të dimë të gjithë është se kur do të vijë vërtetë vera, me temperatura të larta dhe ditë me diell.

Sinoptikanët paralajmërojnë se ditët me rrebeshe shiu, nuk marrin fund këtu. Në Qershor ato do të jenë prezente, por edhe gjatë verës nuk do të mungojnë.

Tv Klan