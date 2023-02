Fundjavë e acartë dhe e ftohtë në vend

10:44 03/02/2023

Sinoptikanët: Në zonat malore termometri do shënojë vlera -6 gradë celcius

Fundjava do të jetë me mot të paqëndrueshëm ku sipas sinoptikanëve do të ketë alternime vranësirash veçanërisht gjatë së shtunës duke mos përjashtuar edhe reshjet

Temperaturat do të pësojnë rënie të konsiderueshme veçanërisht në vlerat minimale ku termometri do të arrijë në -6 gradë celcius në zonat malore

Pothuajse e njëjta tablo sinoptike do të jetë prezente edhe gjatë javës së ardhshme në të gjithë vendin.

