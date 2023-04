Fundjavë e ngrohtë dhe me diell

10:26 28/04/2023

Temperaturat do të rriten duke arritur deri në 27-28 gradë Celsius

Muaj Prill do të mbyllet me mot të ngrohtë dhe pa reshje shiu.

Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje me disa gradë Celsius duke ju afruar 30 gradë Celsiusve.

Ndërsa fillimi i javës tjetër i cili përkon edhe me nisjen e muajit Maj, do të nisë me reshje shiu.

Klan News