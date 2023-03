Fundjavë me shi dhe ftohtë

09:37 03/03/2023

Sinoptikanët: Temperaturat do të ulen, vlerat maksimale deri në 14 gradë Celsius. Në veri termometri do të zbresë në -2.

Reshjet e shiut do të mbizotërojnë gjatë fundjavës. Më shumë reshje, sipas sinoptikanëve pritet të jenë ditën e shtunë.

Hakil Osmani: Mbrëmja dhe paraditja e të shtunës do të jenë me reshje shiu. Temperaturat e ajrit gjatë fundjavës do të pësojnë ulje me disa gardë Celsius.

Edhe temperaturat pritet të shënojnë ulje.

Hakil Osmani: Vlerat mesatare do shkojnë deri në 13-14 gradë Celsius. Vlerat minimale do zbresin në -2 gradë Celsius në zonat malore.

Sipas sinoptikanëve, edhe fillimi i javës tjetër pritet të jetë me reshje shiu.

