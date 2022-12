“Fundvit me shkëlqim e xixa”, Erion Veliaj zbulon ç’do të ndodhë natën e ndërrimit të viteve

Shpërndaje







17:44 27/12/2022

Festat kanë trokitur në kryeqytet dhe Tirana është veshur nga dritat, atmosfera e ngrohtë dhe dekori. Në të gjithë këtë transformim të kryeqytetit, një nga spektaklet më të bukura që ai ofron është pikërisht në natën e ndërrimit të viteve. Kryetari i bashkisë, Erion Veliaj zbulon në “Rudina” në Tv Klan se çfarë pritet të ndodhë në mbrëmjen e madhe.

Erion Veliaj: Ne filluam një sprint koncertesh. Kishim koncertin e Krishtlindjeve që patëm në vigjiljen e Krishtlindjeve. Kemi pasur Eugent Bushpepën, kemi pasur Fifin, Lindi dhe Venera, domethënë çdo natë do të kemi disa artistë derisa të shkojmë në natën finale ku do të kemi prapë një grup artistësh dhe besoj që surpriza për fëmijët siç ishin zbukurimet këtë vit me planete dhe gjithësinë, do të jenë fishekzjarret. Kemi një spektakël fishekzjarrësh të koordinuara me muzikë sepse unë vërtet besoj që përtej gjithë vështirësive, ashtu si në shtëpi kur kemi një situatë të vështirë, fëmijëve mundohemi që mos t’i biem në sy që po kalojmë një sfidë. Unë besoj që për fëmijët vërtet duhet të rezervojmë një fund viti plot me shkëlqim e me xixa, sidomos për t’iu dhënë një mesazh që i kemi kaluar vështirësitë bashkë, në mot do jetë më mirë. Thoshin gjyshet tona, mendo mirë që të bëhet mirë dhe dua që ta mbyllim me një mendim të mirë.

Më tej, kryebashkiaku Veliaj shton se festat nuk janë vetëm gëzim, por ndikojnë pozitivisht edhe në ekonominë e qytetit.

Erion Veliaj: Festat janë gjithashtu ekonomi. Fjala vjen, kur kam qenë student në Amerikë, zbulova që Nju Jorku për festat mbushte hotelet, restorantet, vinin për pemën, vinin për tregun e Krishtlindjeve. Kur u ktheva në Europë për të vazhduar studimet, kuptova që të njëjtën gjë bënte edhe Londra, pastaj pashë që të njëjtën gjë bënte edhe Vjena. Pastaj zbulova që këto qytete,nuk është vetëm rituali, qartazi kanë zbuluar edhe një formulë ekonomikë. Kur ne themi gjeli i Baldushkut, njerëzit duhet të kuptojnë që shiten 45 mijë deri në 50 mijë gjela, vetëm në një fshat të vogël. Kjo do të thotë që është një ekuivalent prej 2 milionë Euro, 3 milionë Euro në total që shpërndahen për qindra familje./tvklan.al