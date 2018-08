Fuoristrada del nga rruga, plagoset rëndë 18-vjeçari

Një adoleshent ka mbetur i plagosur në gjendje të rëndë pasi është aksidentuar me makinë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Dedaj të Pukës, pak metra larg shtëpisë së tij.

I riu është dërguar në spital dhe ndodhet në sallën e operacionit. Policia sqaron se 18-vjeçari me iniciale A.M., pak metra pasi doli me makinën e tij fuoristradë nga oborri i banesës, humbi kontrollin dhe doli nga rruga.

Ai u dërgua në spital nga familjarët. Në vendngjarje, po kryhen veprimet nga grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit. /tvklan.al