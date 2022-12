Furnizimi i parë me gaz të lëngshëm futet në rrjetin e gazit të Gjermanisë

07:58 22/12/2022

Një ditë përpara afatit, importuesi i gazit Uniper ka filluar vënien në punë të terminalit të parë të importit të gazit natyror të lëngshëm (LNG) të Gjermanisë në Wilhelmshaven, në bregun gjerman të Detit të Veriut. Pak pas orës 9 të mëngjesit të së mërkurës, gazi i parë u furnizua nga anija terminale Höegh Esperanza në tubacionin lidhës të sapondërtuar të gazit, sipas kompanisë në Düsseldorf.

“Fakti që sot sasia e parë e gazit po kalon përmes terminalit tonë në Wilhelmshaven është dëshmi e mëtejshme e vendosmërisë, me të cilën po e çojnë përpara projektin të gjitha palët e përfshira. Tani po hyjmë në fazën e testimit, e cila duhet të përfundojë deri në fund të shkurtit,” tha për agjencinë gjermane të shtypit Holger Kreetz, kreu i planifikimit të investimeve në Uniper.

Fillimisht, Uniper kishte planifikuar të fuste gaz në rrjetin gjerman të gazit për herë të parë më 22 dhjetor. Sipas një zëdhënësi të Uniper-it, fakti që gjërat po ecin më shpejt vjen si pasojë e bashkëpunimit të ngushtë mes autoriteteve dhe kompanive për realizimin e terminalit.

Të shtunën e kaluar, kancelari federal Olaf Scholz (SPD) e përuroi terminalin së bashku me udhëheqës të tjerë të qeverisë së koalicionit. Uniperi e operon terminalin me mbështetjen e qeverisë federale. Anija speciale Höegh Esperanza mbërriti të enjten e kaluar në Wilhelmshaven, e ngarkuar me rreth 165,000 metra kub LNG dhe u ankorua në kalatën e re. Anija është zemra teknike e terminalit, e cila rigazinon gazin e lëngshëm të dërguar dhe e pompon atë në breg. Sipas Uniper-it, sasia e LNG në bordin e anijes është e mjaftueshme për të furnizuar 50,000 deri në 80,000 shtëpi në Gjermani për një vit.

Sipas informacioneve nga tregu, gjatë fazës së vënies në punë, anija do të furnizojë nga 15 deri në 155 gigavat orë gaz natyror në ditë në rrjetin e gazit. Ky gaz do të përdoret gjithashtu për vënien në punë të tubacionit të ri të lidhjes rreth 26 kilometra nga Wilhelmshaven në Etzel në East Friesland. Por më pas do të jetë edhe në treg. Funksionimi komercial i terminalit lundrues është planifikuar nga mesi i janarit, me një kapacitet maksimal prej rreth 155 gigavat orë në ditë. “Hapi tjetër i rëndësishëm është mbërritja e anijes së parë LNG në mes të janarit”, tha Kreetz.

Në Rügen në Detin Baltik Gjerman, një cisternë mbërriti me dërgesën e parë të gazit natyror të lëngshëm të destinuar për terminalin në Lubmin. Sipas Deutsche Regas, Seapeak Hispania ngarkoi 140,000 metra kub gaz natyror të lëngshëm (LNG) nga Egjipti. Ajo e bëri ankorimin e saj në lindje të ishullit Rügen në agim të së mërkurës, tha kompania.

Operatorët e terminaleve tani lejohen të furnizojnë gaz, të paktën në bazë prove. Ministria e Mjedisit në Schwerin, përgjegjëse për këtë çështje, njoftoi të mërkurën se ka autorizim për një operacion testimi. “Objekti Lubmin përfshin procese teknike shumë komplekse, të cilat duhet të testohen përpara se të funksionojnë në mënyrë të përhershme”, tha ministri Till Backhaus (SPD). Ai theksoi se ky nuk ishte ende një autorizim përfundimtar. “Ekspertët tanë po punojnë nën presion të lartë për lejen sipas ligjit për mbrojtjen e shkarkimeve. Unë mendoj se një rezultat të ekzaminimit mund ta presim në janar 2023,” shtoi ai.

Seapeak Hispania në të ardhmen duhet të shërbejë si një depo e ndërmjetme në Detin Baltik. Çisterna më të vogla do të transportojnë LNG-në nga atje në terminalin aktual në Lubmin nëpërmjet Greifswalder Bodden të cekët. Autoritetet i caktuan anijes një ankorim në Prorer Wiek, rreth shtatë kilometra në verilindje të urës së detit Sellin, raportoi Deutsche Regas. /DW