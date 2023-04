Furnizimi me ujë të pijshëm, Veliaj: Besoj brenda vitit do shkojë në 80%

21:19 12/04/2023

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka deklaruar këtë të Mërkurë në studion e “Milori Live” në Klan News se brenda këtij viti, thuajse 80% e zonave të Tiranës do të kenë furnizim me ujë të pijshëm.

Veliaj theksoi se me financimin e tanishëm, shpresohet që vitin e ardhshëm kjo shifër të shkojë në 99%.

“Simbolizmat blu ishin kudo, por ujë s’kishte. Ne morëm një Tiranë, së pari për të sqaruar atë amnezinë e Saliut që e kemi marrë pas Lulit jo Ramës bashkinë sepse ata e kanë harruar vetë atë periudhë. Kam marrë Tiranën me 10% ujë 24 orë. Në vitin 2015, ishte 10% e Tiranës 42 kilometra, sot jemi 65% e Tiranës 1250 kilometra. Kjo do të thotë se kur isha dje në Zallbastar e në Vilëz e do jem dhe nesër, e ishte vënë atje ujësjellësi do të thotë se tani jemi duke shkuar kjo Tirana periferike.

Për herë të parë Astiri ka linjë të dedikuar që vjen direkt nga Bovilla, impianti ka dyfishin e tubacionit që sjell ujë direkt nga liqeni lart tek impianti i filtrimit. Tani që janë bërë këto pjesët e mëdha, është bërë shtrirja kapilare, por na duhet rrjeti i presionit. Duhet që gjithë qyteti të ketë të njëjtin presion barik, jemi në rrugë të mbarë. Kemi 6-fish më shumë në një territor 29 herë më të madh.

Besoj që nuk do të duhet gjithë mandate tjetër, unë them që me financimin që kemi marrë tani. Sot UKT është e vetmja kompani në rajon që merr kredi nga BERZH pa garanci sovrane, kemi fituar kredibilitetin e sistemeve financiare pa na garantuar shteti duke qenë se kemi provuar se jemi të disiplinuar financiarisht. Plani ka qenë 5-vjeçar dhe unë besoj që brenda këtij viti do shkojë patjetër në 75-80% dhe unë shpresoj që vitin tjetër do jemi thuajse 99% të përfunduar“, tha Veliaj./tvklan.al