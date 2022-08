Fury njofton tërheqjen nga boksi

Shpërndaje







23:10 12/08/2022

Kampioni britanik e mori vendimin vetëm katër ditë pasi kishte bërë publike planet për t’u kthyer në ring

Tyson Fury konfirmoi tërheqjen nga boksi në ditëlindjen e tij të 34. Dy herë kampioni i botës në peshat e rënda e njoftoi vendimin në mediat sociale. Britaniku pasi mbrojti brezin WBC në ndeshjen kundër Dilian Uait në stadiumin Uembli në muajin Prill tha se kishte vendosur që të tërhiqej.

Por në Qershor, 34-vjeçari deklaroi se kishte ndërruar mendje dhe me 100% do të ishte në ring, edhe pse që kjo të ndodhte shtoi se do të duheshin kontrata me vlerë të lartë. Fjuri nuk e përjashtoi një duel me Anthony Joshua apo Oleksandr Usik. Më 10 Gusht, ai lajmëroi ndeshjen e tretë kundër Derek Kisoras.

Por në fund, pas një diskutimi të gjatë e të vështirë, britaniku vendosi që të tërhiqej e t’i thoshte lamtumirë boksit. Fury debutoi në vitin 2008 dhe në karrierën e tij arriti fitore të paharrueshme ndaj rivalëve si Vladimir Klitçko dhe Deontai Uailder. Në total ai ka 32 fitore, 1 barazim dhe asnjë humbje.

Klan News