Fury përgatitet për mbrojtjen e titullit

23:42 19/04/2022

Kampioni në WBC do të përballet me britanikun tjetër Dillian Whyte më 23 Prill në stadiumin “Wembley”

Tyson Fury zhvilloi një seancë stërvitore në prani të mediave, por edhe këtë herë rivali i tij Dilian Whyte nuk pranoi që të filmohej përpara duelit të tyre për titullin botëror.

Uait gjithahtu nuk mori pjesë në një konferencë shtypi promocionale, për shkak të mosmarrëveshjeve me promotorët sa i përket përfitimit financiar nga ky duel.

I pamposhturi Fury, që mundi Deontai Uilder e fitoi titullin e kampionit në WBC do të përballet me britanikun tjetër 34-vjeçar, pasi marrëveshja për t’u ndeshur me kampionin e peshave të rënda në WBA, WBO, IBF dhe IBO, Oleksandr Usik nuk u realizua.

Uait kishte pritur për vite me radhë për një përballje të tillë dhe iu dha mundësia në bazë të renditjes.

Fury do të përfitojë 80% të të ardhurave nga ky duel, kurse Whyte 20%. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Wembley” të Londrës më 23 Prill.

