Fushata kundër dhunës ndaj grave, Manastirliu në Kamëz: Ndryshimi fillon me të rinjtë

17:06 24/11/2021

Në prag të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, bashkë me partnerët ndërkombëtarë dhe organizatat e shoqërisë civile, kanë nisur fushatën e ndërgjegjësimit kundër dhunës ndaj grave.

Duke nisur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale turin lëvizës me autobusë që do të jenë në të gjithë Shqipërinë në 16 ditët e aktivizimit, Ministrja Ogerta Manastirliu, së bashku me përfaqësues nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara, përfaqësues të shoqërisë civile dhe studentë, u ndalën në Kamëz, në etapën e parë të këtij turi.

“Duhet të bëjmë më shumë për të rritur ndërgjegjësimin. Ajo çfarë kërkohet është të shkojmë në çdo shtëpi, të shkojmë tek çdo grua, që të ndjejnë se nuk janë vetëm. Unë besoj fort që edukimi është arma me të cilën ne mund t’i luftojmë këto fenomene. Ndaj jam e kënaqur që nëpërmjet kësaj strukture lëvizëse, që është një strukturë që bashkon të gjithëve, të mundemi që ta fillojmë këtë rrugëtim, duke filluar nga shkollat. Besoj fort që shkollat, edukimi, janë arma më e fortë dhe arma që të sjell liri, sepse çdo akt dhune, është kufizimi i lirisë. Ndryshimi fillon nga brezi i ri. Fillon nga të rinjtë tanë, fillon nga fëmijët, nga edukimi i tyre”, theksoi Manastirliu.

Në ndalesën e parë të turit në Kamëz, Ministrja Ogerta Manastirliu, Kryetari i Bashkisë Kamëz, Rakip Suli dhe përfaqësues të shoqërisë civile morën pjesë në aktivitetin ndërgjegjësues të organizuar në gjimnazin ‘Ibrahim Rrugova’.

“Të gjitha inistitucionet e shtetit janë në këmbë, që nga shkolla, tek Policia e Shtetit, tek institucione të cilat janë përgjegjse direkte për ofrimin e shërbimeve, tek qendrat sociale në territor, tek shërbimet sociale në bashki, edhe shërbimet sociale në nivel kombëtar, tek institucionet e kujdesit shëndetësor, tek të gjithë ato mekanizma, të cilët bëjnë të mundur që këto fenomene të parandalohen, trajtohen, të kurohen në kohë, por edhe për t’i dhënë mundësi të gjithë viktimave të dhunës, të mund të riintegrohen dhe riintegrimi ka lidhje me fuqizimin“, tha Manastirliu.

Fushata ndërkombëtare kundër dhunës me bazë gjinore zhvillohet nga datat 25 Nëntor-10 Dhjetor./tvklan.al