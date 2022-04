Futbolli drejt normalitetit në Itali

22:20 26/04/2022

Qeveria ndryshon rregullat, jo maskë e detyruar në stadiume

Pas dy vitesh pandemie dhe kufizimesh për Covid-19, futbolli po i kthehet pak nga pak normalitet. Këshilli i Ministrave në shtetin fqinj ka vendosur që të zyrtarizojë rregullat e fundit, me stadiumet që pritet t’i rikthehen në kapacitetin maksimal. Rregullore që do të nisë nga data 1 Maj, ku tifozëve dhe sportdashësve do lejohen të marrin pjesë në ndeshje pa maska dhe certifikatë vaksinimi.

Një ndryshim rregullash i shumëpritur nga të gjithë tifozët. Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse qeveria do të miratojë të njëjtën linjë për ngjarjet e planifikuara të zhvillohen në impiantet e mbyllura dhe në salla sportive. Momentalisht, spektaktorëve do i kërkohet me detyrim përdorimi i maskave, si në garat sportive, ashtu edhe në kinema e teatro.

Klan News