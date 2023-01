Futbolli europian në 1 vit kalendarik

Shpërndaje







10:58 04/01/2023

Viti 2022 ka qenë fantastik në futbollin europian. Manchester City, Milan, Real Madrid, Bayern Munich dhe PSG triumfuan në kampionatet elitare të kontinentit. Spektakël dhe surpriza dhuruan edhe turnet e UEFA-s. Edhe Shqipëria u ngjyros nga futbolli europian. Tirana priti finalen e Conference League, një turne i organizuar në perfeksion.



Sezoni i 30-të i Premier League angleze u luajt nën dominimin e Manchester City. Skuadra e teknikut Pep Guardiola kishte synime të qarta për të mbrojtur titullin e fituar në vitin 2021, një sukses që arriti ta realizojë mes spektaklit dhe emocionit deri në momentet e fundit të sezonit.

Çlirimi nga masat anti-Covid riktheu tifozët me kapacitet të plotë në stadiumet angleze, për t’i shtuar dozat e spektaklit kampionatit më magjik në Botë. Liverpool, Manchester City dhe Chelsea dueluan deri në fund për të marrë kreun e renditjes dhe për ta kurorëzuar sezonin me titullin kampion.

Me një strateg si Pep Guardiola në pankinë, Manchester City e kishte fare të lehtë për të hedhur knock-aut këdo nga rivalët që i dilnin përpara. Ndaj Chelsea, “të kaltërit” shënuan fitoren e 12 radhazi, për t’i dhënë kështu fund shpresave të “londinezëve” për titull.

Liverpool më pas vazhdoi një seri prej 10 fitoresh për ta ngushtuar distacën me Cityn kryesues në vetëm 1 pikë të vetme përpara takimit të tyre në Etihad me 10 prill. Një barazim 2-2 ruajti epërsinë e ngushtë të City deri në javët e fundit të sezonit, për ta kthyer 90-minutëshin në një përballje të fortë nga distanca. Manchester City i duhej të merrte një fitore ndaj Aston Villa, ose edhe të humbiste dhe të barazonte nëse Liverpool nuk merrte pikë të plota ndaj Wolves, kundërshtarë që nuk rezultoi aspak kockë e fortë për “The Reds”.

City arriti që të jetë cinike në fushën e lojës, falë edhe sulmit tepër prodhimtar, 99 gola të shënuar në 38 sfida, me një mesatare prej 2.6 realizimesh për ndeshje. Ndërkaq, skuadra e Pep Guardiolës kishte edhe mbrojtjen më të mirë, 26 gola të pësuar, aq sa Liverpool që u dorëzua vetëm në fund në rrugën drejt lavdisë. Një dorë në këtë sukses të City e luajti padyshim mesfushori krijues, Kevin de Bruyne dhe sulmuesi i krahut, Raheem Sterling, autor të 28 golave dhe 13 asistime.

Këpucën e Artë në Premier League e fitoi sulmuesi egjiptian i Liverpool, Mohamed Salah me 23 gola. Viti 2022 në Premier League e shndërroi Neëcastle United në klubin më të pasur në rruzull. Kalimi në duart e Fondit Publik të Arabisë Saudite ishte fantastike për qymyrxhinjtë, që fituan 12 nga 18 ndeshjet e fundit për të siguruar qëndrimin në elitën e futbollit anglez. Por përveç blerjeve kishte dhe shitje. Roman Abramovich nxori në shitje aksionet e Chelsea, kjo e ndikuar edhe nga lufta në Ukrainë. Më 10 mars, qeveria britanike ngriu të gjitha asetet e biznesmenit rus, për shkak të lidhjeve të tij të ngushta personale me Vladimir Putin.



Garë e fortë edhe në Seria A italiane. Milani dhe Inter dueluan deri në fund për të arritur tek “Scudetto” e famshme, me kuqezinjtë që triumfuan vetëm në fundin e javës së 38-të të kampionatit “Axurrë”. Më 22 maj, pas fitores në ndeshjen e fundit kundër Sassuolës, Milan u kurorëzua kampion për herë të parë që nga sezoni 2010-2011, duke fituar kështu titullin e 19-të në histori. Forca e grupit ishte ajo që karakterizoi lojën e skuadrës së Stefano Piolit, diçka që vihet re edhe në statistika.

Kuqezinjtë ishin cinike në fushën e lojës duke qënë tepër e rezervuar në shënimin e golave. 69 gola të realizuar në 38 sfida, me një mesatare prej 1.8 golash në 90 minutësh. Diferencën e bëri padyshim dyshja e sulmit, Leao-Giroud, autor të 22 golave dhe 13 asistimeve së bashku. Inter ishte skuadra më rezultative e sezonit 2021-2022, me 84 gola të shënuar, por pa arritur që të mbroj titullin e fituar në edicionin e shkuar.

Dy pikët diferencë me kushërinjtë nga Milano rezultuan fatale për zikaltërit, të cilët humbën disi terren në mesin e kampionatit, për tu dorëzuar më pas në garën për trofe. Paraqitje të mirë dhuruan futbollistët shqiptarë, të shumtë në radhët e kampionatit Italian. Kristjan Asllani, Amir Rrahmani, Elseid Hysaj, Thomas Strakosha, Marash Kumbulla, Berat Djimsiti, Etrit Berisha, Mërgim Vojvoda, Ardian Ismajli dhe Nedim Bajrami.



Në La Ligën spanjolle gara për titull u mbyll shumë shpejt. Real Madrid e siguroi trofeun 4 javë para fundit, me një fitore 4-0 ndaj Espanyolit, për ta dërguar në 35 numrin e trofeve të La Liga në histori. Tekniku Carlo Ancelotti u kthye në klub për ta udhëhequr skuadrën në rrugën drejt fitimit të dy nga tre trofe të mundshëm, me italianin që u bë trajneri i parë në histori që fiton titullin në 5 kampionatet kryesore të Europës.



Sezoni i 59-të i Bundesligës gjermane rezultoi një provë e thjeshtë për Bayern Munich. Bavarezët dominuan totalisht ndaj kundërshtarëve, duke e vrarë kampionatin shumë shpejt. Bayern Munich që ishte kampioni në fuqi dhe mbrojti me sukses titullin e siguroi trofeun e Bundesligës tre javë para fundit. Titull rekord për Bayern, që e fiton për herë të 10-të radhazi dhe të 32 nw histori. Ansambli i Nagelsman ishte fantastike në fushë, me sulmin dhe mbrojtjen më të mirë, teksa Robert Lewandowski shënoi 35 nga 97 golat që zbukuruar trofeun me ngjyrat bavareze.



PSG ishte një makineri kampione në Francë. Kryeqytetasit siguruan titullin 4 javë para fundit, duke i lënë targën një skuadre si Marseja. Barazimi 1-1 ndaj Lens ishte vendimtar për fatin e Ligue 1, me PSG që fitoi titullin e dhjetë në histori dhe të 8 në 9 sezonet e fundit. Mbërritja e Lionel Messi kishte një impakt të madh te francezët. Argjentinasi shënoi 6 gola dhe dhuroi 14 asistime në sezonin e parë në kryeqytetin e dashurisë, për ta kompletuar me titullin kampion ecurinë e tij pozitive. Pavarësisht kësaj, “këpuca e artë” shkoi për Kylian Mbappe, 28 gola dhe 17 asistime.



Finalja e 51-të e Europa League u luajt në “Roman Sanchez Pizjuan” në Sevija, mes Eintracht Frankfurt dhe Rangers. Gjermanët fituan pas goditjeve të penalltive, pasi koha e rregullt dhe shtesat e mbyllën në barazim 1-1. Frankfurt u bë skuadra e parë gjermane që nga Shalke 04 në vitin 1997 që fitoi kompeticionin. Një sukses që i ngjit “shqiponjat” në shkallën më të lartë të kompeticionit të dytë të UEFA-s, dhe i riktheu për të luajtur në fazën e grupeve të Champions League.



Real Madrid ishte fantastik edhe në Kompeticionet Europiane. Spanjollët ishin fenomenal në Ligën e Kampionëve, duke prodhuar një nga ecuritë më të paharrueshme të të gjitha kohërave. Real eliminoi favoritët për trofeun si PSG, Chelsea dhe Manchester City. Ndaj francezëve, madrilenët përmbysën disavantazhin e duelit të parë 1-0, teksa triumfuan me shifrat 3-1 për të vijuar në raundin çerekfinal të kompeticionit. Detyrë më e lehtë në këtë fazë, pasi ndaj Chelsea, Real i lejoi vetes humbjen 3-2 në duelin e dytë, gjithsesi vijoi më tej me një gol epërsi pas fitores 3-1 në “Stamford Bridge”.

Spektakël dhe 11 gola në total në 180 minuta ndaj Manchester City i siguruan gjysmëfinalen e radhës Real Madrid, që kaloi në finalen e madhe, aty ku e priste Liverpool. Një përsëritje e finales së vitit 2018, me Real Madrid që ishte sërish fituese, falë një goli të Viniciues. Kurorëzimi për herë të 14-të si Kampione e Europës, me madrilenët që thellojnë akoma dhe më shumë distancën me rivalët. Triumf i sigluar totalisht nga një Karim Benzema fenomenal, me 15 gola në Champions League, vendimtar në çdo fitore të Real Madrid. Performancë e kurorëzuar me trofeun individual të Topit të Artë, me prozhektorët që u ndezën drejt francezit mbrëmjen e 17 Tetorit në Paris.



Sigurisht nuk e kishim harruar, por ëmbëlsira shërbehet gjithmonë në fund. Në këtë vit 2022 pjesë e futbollit Europian ishte edhe vendi ynë. Shqipëria priti për herë të parë një kompeticion të niveleve të UEFA-s, duke mrekulluar me performancën dhe sigurinë e garantuar. Mbi 2 mijë forca policie u angazhuan për ta shndërruar në një festë të madhe futbollistike aktin final të Konferencë League në edicionin e saj të parë. Rreth 80 mijë tifozë të Feynoord dhe Romës mbërritën në vendin tonë për të ndjekur nga afër 90 minutëshin që ndezi dritat e “Air Albania”, që përjetoi për herë të parë emocionet e kompeticionit të UEFA-s.

Vëmendja e botës u përqëndrua totalisht në kryeqytetin shqiptar, aty ku luhej akti final mes holandezëve dhe italianëve. Mbërritja e Jose Mourinho, një eksperti dhe fituesi në pankinë ishte një tjetër fakt që ia shtoi akoma dhe më shumë bukurinë kësaj përballje, ku Marash Kumbulla mbante me fanatizëm lart flamurin kuqezi. Goli i Zaniolo dërgoi në delir më shumë se 19 mijë tifozët e pranishëm në impiantin modern shqiptar dhe miliona të tjerë që kishin zgjedhur ta shikonin nga ekrani finalen e Tiranës. Një turne që u mbyll me sukses për vendin tonë, që shpresojmë që në të ardhmen të presë të tjerë kompeticione të rëndësishme në arenën futbollistike.

Klan News