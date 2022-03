Futbolli rinis me Kupën e Shqipërisë

23:40 29/03/2022

Teuta pret Laçin për të inaguruar stadiumin, Partizani sfidon Vllazninë

Me përfundimin e sfidave të kombëtareve, skuadrat shqiptare do rikthehen në fushën e lojës në mesjavë. Këtë të mërkurë, luhet gjysmëfinalja e Kupës së Shqipërisë, Teuta-Laçi. Një përballje që do të luhet në stadiumin “Niko Dovana”. Impianti i “djemve të detit” do të pres sërish skuadrën dhe tifozët e saj pas thuajse 8 muajsh. Interesi për këtë duel është tepër i madh, kjo e shtyrë dhe nga rëndësia e saj.

Dy ekipet duan të shkojnë në finale për të shpëtuar sezonin, pasi janë shumë larg titullit në Superligë. Ky do të jetë sfida e katërt mes skuadrave në këtë edicion, me Laçin që ka koleksionuar 2 fitore dhe 1 humbje. Gjysmëfinalja tjetër e Kupës së Shqipërisë mes Partizanit dhe Vllaznisë do të luhet të enjten. Edhe kjo përballje pritet me mjaft interes pasi Kupa shihet si rruga më e shkurtër për të arritur Europën.

